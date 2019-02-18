جنبلاط يغرد عن الزواج المدني في لبنان

أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عن تأييده الكامل للزواج المدني الاختياري، وضرورة الكف عن استخدام الدين للتفرقة بين الناس.

وجاءت تغريدة جنبلاط هذه تعليقا على تصريح وزيرة الداخلية ريا الحسن التي عبّرت عن تأييدها للزواج المدني في لبنان.

هل بالامكان ان ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني .نعم انني من المناصرين للزواج المدني الاختياري ولقانون احوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين . pic.twitter.com/V0BOno3kkw — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 18 февраля 2019 г.

وكانت الحسن قد أعلنت في حديث لقناة "يورونيوز" أنها "تحبذ شخصيا أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، وأنها ستتحدث في هذا الموضوع وستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني.

من جهتها عبّرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان عن تأييدها لموقف الحسن، وأشادت كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية الحسن على جرأتها في قول الحق مهما كانت كلفته.

اشعر بالافتخار كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية ريا الحسن، ليس فقط لنزاهتها واجتهادها بل لجرأتها على قول الحق مهما كانت كلفته

الأبواق التي تنال منها هي مجرد أصوات تخاف على مكتسبات مادية وليست تنتصر لدين!

انتم تكذبون وريا صادقة، انتم تعترفون بالزواج المدني وبكل مفاعيله#بكفيpic.twitter.com/j7VpHb5hSO — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) 17 февраля 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي