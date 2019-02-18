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جنبلاط يغرد عن الزواج المدني في لبنان

أخبار العالم العربي

جنبلاط يغرد عن الزواج المدني في لبنان
AFP
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أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عن تأييده الكامل للزواج المدني الاختياري، وضرورة الكف عن استخدام الدين للتفرقة بين الناس.

وجاءت تغريدة جنبلاط هذه تعليقا على تصريح وزيرة الداخلية ريا الحسن التي عبّرت عن تأييدها للزواج المدني في لبنان.

 وكانت الحسن قد أعلنت في حديث لقناة "يورونيوز" أنها "تحبذ شخصيا أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، وأنها ستتحدث في هذا الموضوع وستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني.

من جهتها عبّرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان عن تأييدها لموقف الحسن، وأشادت كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية الحسن على جرأتها في قول الحق مهما كانت كلفته. 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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