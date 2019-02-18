فرنسا تحذر من جعل أكراد سوريا أكباش فداء

حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، من جعل الأكراد السوريين ضحايا جددا للنزاع السوري بانسحاب واشنطن المرتقب والتدخل العسكري التركي المحتمل في المنطقة.

وقالت بارلي في مقال كتبته الأحد في صحيفة "لو باريزيان"، إن "إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا خلط الأوراق في المنطقة ولا أحد يعلم حتى الآن إلى ماذا سيفضي".

وتابعت: "من واجبنا فعل كل شيء لتفادي جعل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضحايا لهذه التطورات"، التي تقاتل تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

خلاف بين واشنطن وحلفائها الأوربيين على ضمان أمن الأكراد

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من حلفائها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، تشكيل "قوة مراقبين" في شمال شرق سوريا لضمان أمن الفصائل الكردية من هجوم تركي محتمل.

وأوضحت الوكالة أن الطلب لم يلق أي تجاوب وقال مصدر حكومي فرنسي إن "أعضاء التحالف يرفضون هذا الأمر"، معربا عن أسفه إزاء "سياسة فرض الأمر الواقع" التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وأضاف: "الحل البديل هو الاتفاق بين النظام السوري والأكراد لكن هذا لن يتم بالضرورة، فدمشق تريد استعادة سيادتها ومن هنا تظهر أهمية الروس في اللعبة".

وفاجأ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، الأقلية الكردية التي تواجه خطر إضعافها بمواجهة تركيا، في وقت تهدد فيه أنقرة بإطلاق حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

المصدر: "فرانس 24"