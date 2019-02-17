بعد إعلانه ترك الإسلام.. شادي سرور ينشر فيديو جديدا على "يوتيوب"

بعد الجدل الذي أثاره المدون المصري شادي سرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلانه عن ترك الإسلام، ظهر المدون مجددا ونشر مقطع فيديو حول المسألة ذاتها.

ونشر سرور اليوم الأحد على قناته الرسمية في موقع يوتيوب فيديو قال فيه إن تسجيله للشريط كان من أجل والدته، وصرح بالهجة المصرية قائلا: "ماكنتش عاوز أعمل الفيديو، وكنت قايل لو هرجع للفيديوهات هركز في شغلي بس، لكن رجعت لأن أمي لقيتها بتعيط بدل الدموع دم".

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وقال إن الأمر الثاني الذي أعطاه دافعا لنشر مقطع فيديو جديد هو وجود أشخاص كان بينه وبينهم مودة وصداقة، وفوجئ بتحولهم لأعداء تمنوا له الموت والذبح.

وأوضح أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقى كمية كبيرة من التهديدات بالقتل والتعذيب، وهناك من هدده برفع قضايا وأمور غير إنسانية.

هذا وعلق على التهديدات قائلا: "تتخيلون أنفسكم مسلمين بهذه الطريقة.. الإسلام بريء من كل هذه التصرفات الهمجية، من إيذاء نفسي أو جسدي، أو معاكسات، كل هذه الأمور بعيدة كل البعد عن الدين، فالدين شيء نقي، لكن مجتمعنا هو مجتمع مسلم بالاسم فقط".

واختتم حديثه قائلا: "أنا مؤمن بربنا، وأحب ربنا، وحاسس بربنا في داخلي".

المصدر: يوتيوب