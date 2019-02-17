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إسرائيل تقتطع رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات السلطة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقتطع رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات السلطة
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"
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قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خصم الأموال المخصصة للأسرى بقيمة 138 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مطلع يوليو الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع الهجمات الإرهابية.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان لها اليوم أن هذا القرار دليل آخر على اتباع إسرائيل سياسة ممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.

المصدر: وكالات

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