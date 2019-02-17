مصر.. قطط جائعة تلتهم جسد رجل سبعيني

بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها الموسعة في واقعة العثور على جثة مأمور ضرائب متوفى داخل شقته في منطقة الساحل بالقاهرة.

وأفاد موقع "المصريون" يوم الأحد بأنه تبين من خلال التحقيقات أن قرابة 20 قطة كان يرعاها الهالك التهمت أجزاء من جثته (أنف وعين وأجزاء من يده) بعدما شعرت بالجوع عقب وفاته.

وتوصلت التحقيقات إلى أن القطط أكلت تلك الأجزاء قبل انبعاث رائحة كريهة من شقة المتوفى، ومعرفة الجيران بالحادث.

وأثبتت النيابة أن الجثة لرجل في العقد السابع من العمر 73 سنة، وأن الوفاة كانت حديثة (48 ساعة قبل بلاغ الجيران).

وذكر الجيران أن الهالك كان يهوى تربية القطط والعطف عليها، وكان يقضي يومه في جمع القطط الضالة من الشارع ورعايتها في شقته التي يقيم بها بمفرده بعد انفصاله عن زوجته قبل سنوات، حتى بلغ عدد القطط قرابة 20 قطة.

المصدر: موقع "المصريون"