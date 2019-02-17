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للمرة الأولى.. برنامج سعودي يحاور سعوديات هاربات

أخبار العالم العربي

للمرة الأولى.. برنامج سعودي يحاور سعوديات هاربات
FAYEZ NURELDINE / AFP
فتيات سعوديات- أرشيف
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تبث قناة sbc السعودية اليوم الأحد أولى حلقات برنامج جديد يناقش هربهن للخارج وطلبهن اللجوء، للاستفسار منهن عن دوافع فرارهن وخطوتهن الجريئة والخطيرة هذه.

وكتبت القناة على حسابها في تويتر: "الحلقة التي سيقدمها الإعلامي داوود الشريان ستتناول قضية هرب الفتيات خارج المملكة، لتسليط الضوء على كل جوانب القضية التي تصدرت واجهة الأحداث في المملكة أخيرا".

‏ونشرت القناة مقتطفات من الحلقة المزمع عرضها اليوم الأحد بعد حملة دعائية ضخمة ملأت الشوارع تصدرتها عبارة "تبونا نسكت"؟ باللهجة المحلية.

وطرحت القناة تساؤلات في حملتها الترويجية للبرنامج حول الجهة التي "غررت بالفتيات، ولمصلحة أي جهة يتم هذا الأمر، وهل هي منظمات أم دول"؟

وأثار البرنامج الجديد جدلا واسعا في المملكة، وانتقادات وصلت حد الدعوة لمنع بثه، حيث اعتبر الفنان السعودي الكوميدي فايز المالكي أن إثارة الضجة حول قضية هروب الفتيات في البلاد سيكون له تأثير سلبي، "كونه لا يقدّم حلولا للقضية".

وطالب المالكي بإيقاف بث الحلقة، فيما رأى فريق آخر وبينه كثير من النساء، أنه سيكشف جوانب القضية من خلال الحديث مع بطلاتها الهاربات ليروين دوافعهن الحقيقة للهرب.

واستحوذت قضية هرب الفتيات السعوديات على اهتمام الكثيرين، وبرزت القضية بشكل لافت منذ شهر إذ سلطت تفاصيل هرب رهف القنون الضوء على القضية بعد فرارها إلى تايلندا وحصولها على اللجوء في كندا.

المصدر: وكالات

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