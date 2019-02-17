للمرة الأولى.. برنامج سعودي يحاور سعوديات هاربات

تبث قناة sbc السعودية اليوم الأحد أولى حلقات برنامج جديد يناقش هربهن للخارج وطلبهن اللجوء، للاستفسار منهن عن دوافع فرارهن وخطوتهن الجريئة والخطيرة هذه.

وكتبت القناة على حسابها في تويتر: "الحلقة التي سيقدمها الإعلامي داوود الشريان ستتناول قضية هرب الفتيات خارج المملكة، لتسليط الضوء على كل جوانب القضية التي تصدرت واجهة الأحداث في المملكة أخيرا".

أخوي فايز أنا اشوف دور داود الشريان سلبي برنامج فاشل — بارق الخير (@bargalkeeeeer) ١٦ فبراير ٢٠١٩

الملف الشائك#هروب_الفتيات_مع_داود



من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ

ولمصلحة من.. دول ولا منظمات؟



هذا كله بوادي والمصيبة الأكبر بوادي



معقول يكون حب الأهل جزء من الأسباب؟



غدا الأحد 8 مساء عبر #SBC

سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ



والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا#داود_الشريانpic.twitter.com/BIZzO0DL84 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) ١٦ فبراير ٢٠١٩

‏ونشرت القناة مقتطفات من الحلقة المزمع عرضها اليوم الأحد بعد حملة دعائية ضخمة ملأت الشوارع تصدرتها عبارة "تبونا نسكت"؟ باللهجة المحلية.

تبونا نسكت؟ pic.twitter.com/ExaffX3pBj — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) ١٣ يناير ٢٠١٩

وطرحت القناة تساؤلات في حملتها الترويجية للبرنامج حول الجهة التي "غررت بالفتيات، ولمصلحة أي جهة يتم هذا الأمر، وهل هي منظمات أم دول"؟

وأثار البرنامج الجديد جدلا واسعا في المملكة، وانتقادات وصلت حد الدعوة لمنع بثه، حيث اعتبر الفنان السعودي الكوميدي فايز المالكي أن إثارة الضجة حول قضية هروب الفتيات في البلاد سيكون له تأثير سلبي، "كونه لا يقدّم حلولا للقضية".

من المفترض ايقاف هذه الحلقه لما له من دور سلبي في فتح افاق البنات للهروب

البحث عن الضجه دون تقديم حلول ماله داعي ..وأرجو قبولي رايي مثل ما قبلتو رايي في تغير اسم البرنامج من ماحنا بساكتين الي مع داود pic.twitter.com/w178pIhLUX — فايز المالكي (@fayez_malki) ١٦ فبراير ٢٠١٩

#داود_الشريان

في الوقت اللي نقول خلاص وقفو برنامج #معالي_المواطن اللي ينشر غسيل المجتمع يطلع لنا برنامج جديد يقدمه داوود .بتضخيم الامور وتهويلها بقضايا مراهقات ومراهقين . قضايا في المحيط الاسري . متجنب الحوار في انجازات الرؤيه في قضايا تعليم . قضايا بطالة ! فساد اعلام الخ — ميهاف🇸🇦 (@H_i_tb) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وطالب المالكي بإيقاف بث الحلقة، فيما رأى فريق آخر وبينه كثير من النساء، أنه سيكشف جوانب القضية من خلال الحديث مع بطلاتها الهاربات ليروين دوافعهن الحقيقة للهرب.

#هروب_الفتيات_مع_داود

مهما كان محتوى الحلقة عند عرضها

سواءً فيه توضيح أَو تشويه لقضية الولاية ومطالبنا بإسقاطها..



مجرد طرح الموضوع وتداوله إجتماعياً وإعلامياً هذا يُعتبر مؤشر إيجابي لصالح المرأة السعودية — د. عـبـيـر (@abeer7rbi) ١٦ فبراير ٢٠١٩

واستحوذت قضية هرب الفتيات السعوديات على اهتمام الكثيرين، وبرزت القضية بشكل لافت منذ شهر إذ سلطت تفاصيل هرب رهف القنون الضوء على القضية بعد فرارها إلى تايلندا وحصولها على اللجوء في كندا.

المصدر: وكالات