اعتقال دواعش روس وعوائلهم شمال غربي سوريا

تم القبض في ريف عفرين شمالي سوريا الأسبوع الماضي على خمسة دواعش من أصول روسية وطاجيكية مع عائلاتهم، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى محافظة إدلب بطريقة غير شرعية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا الرائد يوسف الحمود قوله إن قوات الشرطة والأمن العام، وبالتنسيق مع الجيش الوطني تمكنت من إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تحاول التسلل نحو محافظة إدلب، قادمة من مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور، التي تشهد معارك ضارية.

وأشار المتحدث إلى أن الخلية قدمت إلى عفرين عن طريق مهربين عبر مناطق "قوات سوريا الديمقراطية"، متهما الفصائل الكردية بتسهيل مرورها.

ووفقا للمصادر المحلية، فإنه تم إيقاف السيارة التي كانت تنقل عناصر الخلية عند مقبرة "مشعلة" على طريق إعزاز عفرين في ناحية شران بعفرين، وبعد إلقاء القبض عليهم تم تحويلهم إلى الشرطة العسكرية للتحقيق ثم إلى القضاء العسكري.

وحسب المصادر، تتألف الخلية من خمسة أشخاص بينهم اثنان من أصول روسية وثلاثة من طاجيكستان، إضافة إلى ثلاث نساء وسبعة أطفال.

وذكرت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الفصائل السورية المعارضة القبض على عناصر يتبعون لداعش في ريف حلب، وتكررت إعلانات من هذا النوع في الأيام الماضية تزامنا مع اقتراب لحظة القضاء على آخر جيب للتنظيم في دير الزور، لكن الحادث الأخير يعتبر الأول من نوعه، حيث جرى القبض على عناصر يحملون الجنسية الروسية.

المصدر: وسائل إعلام سورية