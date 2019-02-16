عبد المهدي ينعى قياديا في الحشد الشعبي

نعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، القيادي البارز في الحشد الشعبي داغر الموسوي، الذي لقي مصرعه في حادث سير.

وجاء في بيان التعزية الذي نشره مكتب عبد المهدي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر رحيل المجاهد السيد داغر جاسم الموسوي الذي لعب دورا بارزا في مقارعة النظام الصدامي واستمر على تفانيه وصلابته والتي كانت ديدنه في كل مراحل مقارعة الإرهاب وداعش، أسكنه الله فسيح جنانه وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان خصوصا مقاتلي اللواء السابع على فقدان قائدهم الشجاع الملهم".

وأفاد مصدر في دائرة صحة البصرة في وقت سابق من اليوم بأن، آمر اللواء السابع (لواء المنتظر) داغر الموسوي فارق الحياة من جراء انقلاب المركبة التي كان يستقلها لدى مرورها على الطريق السريع الرابط بين البصرة وبغداد، مضيفا أن الموسوي نقل بسرعة الى مستشفى الفيحاء العام في البصرة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل بلوغه.

المصدر: وكالات