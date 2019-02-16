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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران

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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران
AFP KHALIL MAZRAAWI
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب منطقة سيستان بلوشستان في جنوب غرب البلاد.

وعبر الناطق باسم الخارجية الأردنية، عن تعازي المملكة لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد أن "المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غربي إيران.

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موقع التفجير الانتحاري قرب مدينة زاهدان
مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بتفجير انتحاري قرب زاهدان

وقالت هيئة العلاقات العامة لمقر عمليات القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري، في بيان لها، إن "الحافلة كانت تقل مجموعة من مقاتلي حرس الحدود متوجهين إلى مناطق إقامتهم بعد أدائهم مهمة عند الحدود".

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بـ "انتقام قاس" ردا على الهجوم، وقال إن "رده سيأتي دفاعا عن الثورة الإسلامية ولن يقتصر على حدودنا".

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في المنطقة، مسؤوليته عن التفجير.

المصدر: بترا

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