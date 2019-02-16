فرنسا.. "السترات الصفراء" تحتفل بـ3 أشهر على انطلاق حراكها

ينظم المشاركون في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، فعاليات في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد بوسائل وشعارات مختلفة، بعد مرور 3 أشهر على انطلاق حراكهم.

وتستمر في باريس التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى بدء الاحتجاجات، وأطلق المنظمون اليوم السبت دعوة على موقع فيسبوك، إلى"عصيان" وإغلاق "ساحة النجمة" لأطول فترة ممكنة.

وفي المقابل، لقيت دعوة أخرى شعبية أوسع على شبكة التواصل الاجتماعي، أطلقت للتحرك يوم الأحد في المكان ذاته لـ "تظاهرة سلمية".

من جهتها، حذرت شرطة باريس، خلال يومي السبت والأحد من تجمعات غير رسمية وتشكيل مواكب غير منضبطة"، مؤكدة أنها ستنشر قوات كافية لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

وفي مدينتي بوردو وتولوز، اللتين تشكلان معقلين آخرين للاحتجاج، ستنظم تجمعات بعد ظهر السبت قبل مسيرات تخللتها، في السابق أعمال عنف.

ودعت جماعات في منطقة ميدي بيرينيه والشرق، إلى الاحتفال بمرور 3 أشهر على بدء حركة الاحتجاج، عبر تجمعات في الساحات والتقاطعات اعتبارا من صباح السبت، كما ستنظم تجمعات أيضا السبت في مدن أخرى بينها مرسيليا وليون ونانت وليل ونيس وغيرها.

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من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير: "هذه الحركة لم تعد تطالب بشيء.. إنهم يطالبون بتنظيم تظاهرة للاحتفال بمرور ثلاثة أشهر على بدئها".

وتشير أرقام الحكومة التي أحصت 51 ألفا و400 متظاهر في فرنسا السبت الماضي، إلى تراجع في التعبئة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن حركة الاحتجاج تنفي ذلك، وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب