السيسي: تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، من أن تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة، ودعا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهتها.

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وقال السيسي إن المؤتمر ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة، بينها استمرار التوتر على الصعيد الدولي وتفشي الإرهاب وانتشاره، إلى جانب انتشار الجريمة المنظمة.

وتابع: "ضاعف تلك التحديات ما يشهده النظام الدولي من استقطاب وتصاعد في حدة المواجهات السياسية، فضلا عن تحديات الطبيعة كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه... وغيرها، ما يتطلب العمل على تعزيز الجهود الدولية ومواجهة تلك التحديات التي باتت لا تعترف بالحدود الجغرافية وصارت تفوق قدرة أي دولة".

وأشار السيسي إلى أن "تلك التحديات تظهر بوضوح في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فهناك هجمات إرهابية، وفقر وبطالة، وتدهور مستوى الخدمات المختلفة، وتفاقم مشكلة الديون".

ورحب رئيس مؤتمر مونيخ ولفغانج إيشينغر بالسيسي ليس بصفته رئيسا لدولة مهمة هي مصر فحسب، بل كون بلاده تترأس الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مشاركة السيسي في المؤتمر "حدث تاريخي" لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا.

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ويعد السيسي أول رئيس دولة غير أوروبية يتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، أحد أهم المحافل السياسية العالمية منذ تأسيسه سنة 1963.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الجمعة حيث ستستمر لمدة 3 أيام بحضور 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية، و30 من وزراء الدفاع، و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية