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محمد بن سلمان قد يلتقي طالبان في باكستان

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محمد بن سلمان قد يلتقي طالبان في باكستان
AAMIR QURESHI / AFP
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رجحت مصادر حكومية باكستانية لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ممثلين عن حركة طالبان الأفغانية خلال زيارته باكستان غدا الأحد.

وقال مسؤولان باكستانيان كبيران إن ولي العهد السعودي سيلتقي طالبان في إسلام آباد، فيما أكد قائد كبير بطالبان في قطر، أنه لم يتم البتّ بعد في ما إذا كان ممثلو طالبان سيلتقون ولي العهد السعودي في باكستان.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر وصول ولي العهد السعودي اليوم إلى باكستان، إلا أن مصادر باكستانية ذكرت أن الزيارة تأجلت إلى يوم غد الأحد.

وتعتبر الزيارة التي ستتخللها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، الأولى لمحمد بن سلمان إلى باكستان منذ توليه العهد في 2017.

المصدر: رويترز + وكالات

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