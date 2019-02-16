أردوغان: مستعدون لعمليات مشتركة مع روسيا وإيران لمكافحة الإرهابيين في إدلب
Sputnik
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لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية خوض بلاده عمليات عسكرية مشتركة مع روسيا وإيران ضد الزمر الإرهابية في محافظة إدلب السورية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ونقلت صحيفة "حريت" عن أردوغان: "يمكن تنفيذ عمليات مشتركة في أي وقت، وذلك وفقا لتطورات الوضع في المنطقة ولا توجد أي عوائق يمكن أن تمنع ذلك".
وأضاف: "يتم اتخاذ الإجراءات الحالية من أجل راحة وسعادة وازدهار السكان في إدلب، والأمر الأهم بالنسبة إلينا هو سلامة الناس هناك".
المصدر: إنترفاكس
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