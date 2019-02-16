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مقتل 6 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن

أخبار العالم العربي

مقتل 6 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن
Reuters STRINGER
عناصر من القوات السعودية عند الحدود مع اليمن
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أعلنت السعودية السبت عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسب وكالة "واس" الرسمية.

وأضافت الوكالة أن القتلى هم وكيل الرقيب عبد الله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية.

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان عن تعازيهما لذوي القتلى.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: "واس"

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