الأمن المصري يبطل مفعول قنبلة بمدفع مياه

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من إحباط مخطط إرهابي قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراءه، تمثل في محاولة استهداف تمركز أمني في منطقة ميدان الجيزة بقنبلة بدائية الصنع.

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وعقب صلاة الجمعة، اشتبهت القوات في جسم غريب أثناء تمشيطها للمنطقة، وبعد دقائق حضر ضباط المفرقعات وسيارة إسعاف، ووفقا لتصريحات أمنية، فقد حاول عناصر من تنظيم الإخوان استهداف التمركز الأمني بعبوة بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة.

وأبطل خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية مفعول القنبلة باستخدام مدفع مياه، واتخذت الإجراءات القانونية وعلى إثر ذلك مشطت القوات المنطقة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع إبطال مفعول القنبلة للمعاينة، ورفعت عينات من موقع الحادث بعد معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة نوع العبوة والمادة المتفجرة المستخدمة في تصنيعها.

ويباشر فريق من المباحث وأعضاء النيابة العامة إجراء تحقيقات وتحريات موسعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم، كما تم التحفظ على وحدات التخزين الخاصة بكاميرات محال في موقع الحادث، لتفريغها ومحاولة الوصول من خلالها إلى أي دليل يقود لكشف الجناة.

المصدر: الوطن