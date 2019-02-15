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الأمن المصري يحبط اعتداء بالقنابل غرب القاهرة

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يحبط اعتداء بالقنابل غرب القاهرة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عناصر من الشرطة المصرية في القاهرة
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إحباط محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة في ميدان الجيزة غربي القاهرة، دبّرتها جماعة "الإخوان المسلمين" المدرجة في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته: "بتاريخ اليوم الجمعة الموافق للـ15 من الشهر الجاري قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة".

وأضافت: باشر خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية على الفور في إبطال مفعول العبوة واتخذت الإجراءات الاحترازية المرعية في مثل هذه الحالات.

ولم تشر الوزارة إلى ما إذا أسفرت العملية عن سقوط ضحايا، لكن مصدرين أمنيين أكدا لوكالة "رويترز" أن عنصرين من الشرطة و3 مدنيين "أصيبوا بجروح طفيفة جراء انفجار قنبلة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة".

وأضاف المصدران أن قوات الأمن تمكنت من إبطال قنبلتين وضعتا قرب سيارتين للشرطة كانتا تؤمّنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة، وأن الشرطة أبطلت قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة في محافظة الجيزة أيضا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القنابل، فيما تؤكد السلطات المصرية أن جماعة "الإخوان المسلمين" تقف وراء معظم هذه الاعتداءات.

وحصلت "RT" على صور تظهر قنبلة تم تفكيكها في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، فيما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر موقع الحادث خلال العملية الأمنية.

RT
RT
RT

المصدر: الداخلية المصرية + رويترز

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