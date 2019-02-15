فنانون عراقيون يحضرون افتتاح قناة "MBC عراق" في السعودية

غادر العشرات من الفنانين العراقيين، الجمعة، العاصمة بغداد باتجاه السعودية، لحضور فعاليات مهرجان طنطورة، وافتتاح قناة "MBC عراق".

وأظهرت صورة نشرت على الإنترنت نجوم الدراما والموسيقى العراقية في طائرة متوجهين إلى السعودية، وبحسب المعلومات، فإن الفنانين سيحضرون حفلا يحييه الفنان العراقي كاظم الساهر في المملكة.

ومن المقرر أن تنطلق قناة "MBC عراق"، يوم الأحد المقبل، بإقامة حفل للفنانين العراقيين كاظم الساهر وإلهام المدفعي.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT