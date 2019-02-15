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ظهور الضحية الرابعة المتعلقة بالفيديوهات الإباحية في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

ظهور الضحية الرابعة المتعلقة بالفيديوهات الإباحية في مصر (صور)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الأمن المصري
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، القبض على الراقصة المصرية كاميليا، مؤكدة أنها شبيهة الفنانة رانيا يوسف، وصاحبة الفيديو الفاضح الذي تم ترويجه مؤخرا.

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الراقصة كاميليا شبيهة رانيا يوسف
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وبحسب البيان الرسمي، فقد وجهت النيابة العامة المصرية إلى الضحية الرابعة للمخرج الشهير تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، إلى جانب الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

الشرطة أكدت أنها حلت لغز انتشار مقطع فاضح نسبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الفنانة رانيا يوسف، وقيل إنها بصحبة المخرج خالد يوسف، وأكدت مباحث الآداب، أن الفتاة التي ظهرت في المقطع هي الراقصة كاميليا، وأنها قريبة الشبه من الفنانة المعروفة.

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وصارت كاميليا الضحية الرابعة بعد الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، ويتردد في كواليس التحقيقات أن هناك المزيد من الضحايا من نجمات الوسط الفني ومجتمع الأعمال، سيتم الكشف عن هوياتهن قريبا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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