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سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان: ليس لي علاقة بتسريب الفيديو وكنت متزوجة من خالد يوسف (صور)

أخبار العالم العربي

سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان: ليس لي علاقة بتسريب الفيديو وكنت متزوجة من خالد يوسف (صور)
الأمن المصري
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ظهرت تطورات جديدة في قضية سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، الموقوفة لاتهامها بالظهور في فيلم إباحي مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

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منى الغضبان
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الأمن المصري
تطورات جديدة في قضية المخرج خالد يوسف والفنانتين المصريتين

وكشفت الغضبان أنها تقابلت مع المخرج المذكور بقصد العمل حيث قال لها: "أريدك في عمل فني لأن وجهك (فوتوجينيك) ثم بعدها تطورت العلاقة إلى قصة حب وبعدها تزوجنا عرفيا".

وأضافت: "ليس لي علاقة بتسريب الفيديو... شعرت بخوف شديد عند رؤية ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، واتصلت به فأخبرني أنه لا يعرف طريقة التسريب".

وتابعت: "أنا كنت متزوجة منه، ولم أكن أعرف أنه سيقوم بتصويري داخل غرفة النوم، اسألوه".

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منى الغضبان

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الأمن المصري
وسائل إعلام مصرية: الشرطة تلقي القبض على سيدة أعمال على علاقة بفيديوهات المخرج خالد يوسف

وقررت النيابة حبس الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ظهورها في فيديو جنسي مع خالد يوسف، وأبرزت عقد زواج عرفي به يعود لعام 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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