امرأة كورية جنوبية تفتح مطعما يمنيا ينافس المطاعم المحلية

افتتحت سيدة كورية جنوبية مطعما في جزيرة جيجو السياحية يقدم مختلف الأطباق الشعبية اليمنية.

وتقول السيدة الكورية ها مين-كيونغ، إنها بعد أن قضت أشهرا في مساعدة ودعم طالبي اللجوء اليمنيين، أدركت بأن العديد منهم لم يأكلوا بشكل صحيح حيث كان من الصعب عليهم الحصول على الطعام الحلال المناسب لهم في جزيرة جيجو.

وأشارت إلى أنها وبعد تلقيها الدعم اللازم من أصدقائها اليمنيين والكوريين، قررت افتتاح أول مطعم يمني في الجزيرة وأسمته "وردة"، وهو أيضا الاسم ذاته الذي قرر اليمنيون إطلاقه على السيدة ها مين-كيونغ.

ويقدم المطعم اليمني طعاما حلالا بالكامل، بما في ذلك الكباب والدجاج، فضلا عن الأرز والفلافل والحمص وغيرها من المأكولات الشرقية. ويحصل الزبائن اليمنيون المتوافدون على المطعم على حسم خاص بنسبة 50%.

يشار إلى أن عدد اليمنيين في الجزيرة المذكورة بلغ 561 شخصا، قدم 519 منهم طلبات لجوء.

المصدر: المفوضية السامية لحقوق اللاجئين