لأول مرة.. الأمن التركي يكشف عن صورة المتعاون المحلي في مقتل خاشقجي

أكد الأمن التركي أن المتعاون المحلي، هو الشخص الذي ظهر بجانب مصطفى المدني، شبيه الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، وهو يحمل ملابس المدني، التي كان يرتديها قبل تنفيذ الجريمة.

yenisafak

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ورغم أن شرطة اسطنبول نشرت الصورة في عام 2018، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها، أنها صورة المتعاون المحلي، وتنشرها للرأي العام.

وفي الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي، صرحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكن السلطات السعودية والنيابة لم تقدما أي بيان أو تعاون بالرغم من طلب تركيا المتكرر.

وذكرت شرطة اسطنبول في تقريرها أنه عثر على بئرين داخل منزل القنصل العام أحرقتا بغاز وحطب، وأضاف التقرير أن فريق الاغتيال يستطيع القضاء بشكل كامل على الحمض النووي في فرن تصل حرارته إلى ألف درجة وهي كفيلة بمحو ذرات الحمض النووي.

ويرجح التقرير أن فريق الاغتيال حرق جثة خاشقجي بعدما قطعها، وأكد التقرير أن الفريق غسل أماكن الجريمة في القنصلية وفي منزل القنصل السعودي لطمس الأدلة.

المصدر: yenisafak