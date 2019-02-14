مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن

لقي شخص حتفه اليوم الخميس إثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن، كما قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بانفجار لغم ثان.

وأفادت مديرية الأمن العام في بيان بأن رجلا توفي داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، مضيفة أن المؤشرات تدل على "حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي".

وفي وقت لاحق قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

المصدر: وكالات