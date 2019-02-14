اختطاف جندي إسرائيلي من قاعدة عسكرية
Reuters Mohamad Torokman
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ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن جندي إسرائيلي، اختطف أمس من قاعدته العسكرية بالجنوب.
mivzaklive.co.il
وقال الموقع، إن عمليات بحث واسعة تجرى للعثور على الجندي، البالغ من العمر 19 عاما.
وأشار إلى أن الجندي يبلغ طوله 1.80 سم، وأن الجيش طلب من الجمهور المساعدة في العثور عليه، والاتصال فورا بالشرطة في حال مشاهدته، أو معرفة أي معلومات عنه.
المصدر: mivzaklive.co.il
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