مصر تستعد لإرسال 200 سائق إلى السعودية

تنتهي وزارة القوى العاملة المصرية من قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي.

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ووفقا لوزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، فإن العمل "سيوفر المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية".

وتابع أن "الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وحاصل على شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية".

وأشار إلى أنه "سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره".

وأوضح سعفان أن "المستندات المطلوبة هي شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور"، مشيرا إلى أن الطلبات تقدم في مقر الوزارة بمدينة نصر بالقاهرة.

المصدر: المصري اليوم