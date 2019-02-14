إسرائيل ترفض زيارة وفد أممي للأراضي الفلسطينية

رفضت إسرائيل السماح لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بزيارة الأراضي الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون أمميون إن الإسرائيليين رفضوا مثل هذه الزيارة، وإن "الولايات المتحدة لم تحتج" على الرفض الإسرائيلي.

وصرح سفير الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي، قائلا: نحتاج إلى إجماع مجلس الأمن والأعضاء الـ15 لتنظيم مثل هذه الزيارة.

وكان المجلس قد كلّف رئيسه الحالي سفير غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أناتوليو ندونغ مبا باستشارة السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الزيارة الأسبوع الماضي.

وقبل أسبوع حركت بريطانيا مجددا مسألة زيارة ممثلين عن مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا ودول غير دائمة العضوية.

وتتطلب زيارة مجلس الأمن دعم كل الدول الأعضاء الـ15 وموافقة الدول المعنية.

المصدر: "عرب 48"