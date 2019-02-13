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المرصد السوري: استسلام 240 عنصرا من تنظيم "داعش"

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المرصد السوري: استسلام 240 عنصرا من تنظيم
Reuters RODI SAID
"قوات سوريا الديمقراطية" في محافظة دير الزور السورية قرب آخر جيب لتنظيم "داعش"
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ذكر نشطاء "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن استسلام نحو 240 من عناصر تنظيم "داعش" لـ "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات التحالف شرقي الفرات في سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة" أن رتلا من 7 شاحنات، وفي مقدمته عربة "هامر" أمريكية وسيارة دفع رباعي تحمل رشاشات ثقيلة، خرج مساء اليوم الأربعاء من آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي الفرات، وأن الشاحنات كانت تحمل نحو 240 من عناصر "داعش"، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لـ "قسد" والتحالف.

وأشار المرصد إلى أن هذه تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام، وحسب مصادره، فإن الشاحنات التي يخرج على متنها الفارون والخارجون من جيب التنظيم عادة ما تكون سيارة واحدة ترافقهم في مقدمة الرتل، وهذه هي المرة الأولى لرصد رتل محمي بعربات "هامر" أمريكية وسيارات رباعية الدفع تحمل رشاشات.

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وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أيضا أن التنظيم انحسر بشكل أكبر وبات يحكم سيطرته على مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وأنه فقد سيطرته بشكل شبه كامل في منطقة شرق الفرات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

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