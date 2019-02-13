رئيس حزب التجمع في مصر لـRT: لدينا اعتراضات جوهرية على التعديلات الدستورية

قال رئيس حزب التجمع في مصر سيد عبد العال في تصريح لـRT يوم الأربعاء، إن لدى حزبه اعتراضات جوهرية على التعديلات المقدمة من نواب "دعم مصر".

وصرح سيد عبد العال بأن التعديلات تفتقر للفلسفة الواضحة التي يجب أن تميز الدساتير.

وأكد في السياق أنه لا مانع من تمديد فترة الرئاسة لمدة أخرى واحدة فقط، مبينا أن الحزب يوافق أن تكون المدة الرئاسية 6 سنوات.

وأوضح أنه يعترض أيضا على إبقاء مادة العدالة الانتقالية في الدستور لأنها شرعت في ظروف "ثورة 30 يونيو" وأصبح وجودها غير ضروري وأنه يجب محاكمة الجميع أمام القضاء العادي وليس الانتقالي أو الاستثنائي.

وأفاد رئيس حزب التجمع بأن فريقه سيتوجه للجنة التشريعية للاعتراض على المواد الخلافية وتقديم مقترحات أخرى لتعميق مدنية الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات.

المصدر: RT