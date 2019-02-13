السعودية ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفع الحظر المفروض على سفر مواطني المملكة إلى لبنان.

وقال السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري بعد لقاء عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بمشاركة موفد المملكة، نزار العلولا، حسبما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: "سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان".

وأضاف البخاري: "نظرا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان".



أوضح السفير السعودي: "قدمنا التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين وإرسال لجنة من الخبراء للقاء نظرائهم في السعودية".

وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية منذ العام 2016 حالات من التوتر لعدة أسباب على رأسها أنشطة "حزب الله" وتصريحات زعيمه، حسن نصر الله، الذي يهاجم بصورة متكررة سياسات المملكة، واستقالة الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية في 4 نوفمبر 2017، خلال وجوده في الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.

وطالبت السلطات السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان رسميا يوم 23 فبراير 2016 بعد تعكر العلاقات مع حكومته بسبب ما سمته الرياض بمواقف لبنانية مناهضة لها، خاصة من "حزب الله".

كما جمدت المملكة في تلك الفترة مساعداتها العسكرية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي 27 ديسمبر 2018 أكد البخاري أن رفع الحظر عن زيارة مواطني بلاده إلى لبنان سيتم فور تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو ما تم تحقيقه يوم 31 يناير بعد حوالي 9 أشهر من خلافات حادة بين القوى السياسية في البلاد حول توزيع الحقائب الوزارية، وهذه تعتبر الحكومة الثالثة التي يترأسها الحريري "المقرب" من السعودية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات