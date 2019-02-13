لندن: نافذة الفرص لتحويل الهدنة في اليمن إلى سلام تضيق

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن فرصة تحويل الهدنة، التي أعلنت في اليمن بفضل الاتفاق المبرم في السويد، إلى سلام شامل تتضاءل.

وقال هانت في بيان أصدرته الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعه مع نظرائه الأمريكي والسعودي والإماراتي في العاصمة البولندية وارسو: "أمامنا نافذة فرص تضيق أمام تحويل وقف إطلاق النار إلى طريق راسخ نحو السلام وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم".

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وأشار الوزير إلى أن وجود مشاكل حقيقية متعلقة بغياب الثقة بين طرفي النزاع، على الرغم من إحراز تقدم حقيقي بغية بلوغ حل سياسي، يعني أن اتفاق السويد لم يطبق بالكامل.

وقال: "ثمة كثير من الأمور يجب فعلها، واليوم سأجتمع في وارسو مع نظرائي الأمريكي والإماراتي والسعودي لتقديم دعمنا الكامل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث والتعهد بمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام".

وتابع أنه من الممكن اليوم "اتخاذ خطوات واضحة دعما لحكومة اليمن"، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التي من شأنها تحسين ظروف معيشة اليمنيين، مثل استئناف دفع رواتب الموظفين المدنيين.

ووافق هانت على حضور مؤتمر وارسو الذي ينظم تحت رعاية واشنطن، شريطة عقد اجتماع رباعي على هامشه لبحث المضي قدما في تسوية النزاع اليمني.

المصدر: RT