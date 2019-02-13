العثور على جثة امرأة سودانية في مصر

عثرت الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، على جثة امرأة سودانية مقتولة داخل منزلها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في ظروف غامضة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، تبلغ المرأة الثلاثين من عمرها، وكان في مقدمة رأسها آثار اعتداء بآلة حادة.

وتلقت مديرية الأمن إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة امرأة سودانية مقتولة داخل منزلها، ليتم الانتقال إلى محل الواقعة والمعاينة وتحرير محضر بالغرض لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: مواقع مصرية