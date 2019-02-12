رئيس مجلس النواب الليبي يطالب برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ومقره في طبرق، المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، عقب سيطرة الجيش الوطني الليبي عليه.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لمجلس النواب، توجه صالح إلى رئيس المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، بطلب تأمين أكبر حقل نفطي في البلاد بشكل كامل و"زوال حالة القوة القاهرة عنه".

كما طلب صالح، حسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، من رئيس "الوطنية للنفط" التواصل والتنسيق مع القيادة العامة للجيش الوطني بشأن الوضع في الحقل.

وحمّل رئيس مجلس النواب صنع الله المسؤولية عن "الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة بفرض القوة القاهرة عليه".

وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في يناير الماضي حملة عسكرية في جنوب غربي البلاد ضد مجموعات مسلحة أكبرها تابعة للمعارضة التشادية.

وأعلنت قوات حفتر مؤخرا عن سيطرتها على حقل الشرارة وتأمينه، وأكدت نيتها تسليمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

ويعد حقل الشرارة من أبرز نقاط الخلاف بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها وحكومة شرق ليبيا الموازية.

المصدر: RT + وكالات