السعودية: ندرس احتمالات عدة حول جثة خاشقجي وموقف كالامارد لا يمثل الأمم المتحدة

ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن سلطات المملكة تدرس احتمالات عدة حول مكان وجود جثة الصحفي، جمال خاشقجي، رافضا استنتاجات فريق التحقيق الأممي في القضية.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية نشرت اليوم الأحد: "مقتل جمال خاشقجي مأساة هائلة وخطأ وتم ارتكابه من قبل مسؤولين في الحكومة السعودية تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم، والملك (سلمان بن عبد العزيز) أمر بإطلاق تحقيق أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص وتمت مقاضاتهم من طرف النائب العام والمحاكمة بدأت، وأكدنا للتو أننا سنحقق في الحادث وسنحاسبهم ونعاقبهم، كما سنضمن اتخاذ إجراءات تمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، هذا ما تفعله الدول عندما تحصل تطورات مماثلة".

وأضاف الجبير: "ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) لا علاقة له بالحادث، لم يكن هناك أمر بقتل جمال خاشقجي، وبلادنا كلها مصدومة بما حصل، والتحقيقات جارية ".

وأضاف الجبير أن السلطات السعودية تواصل طرح هذا السؤال على الموقوفين الذين قال إنهم وراء قتل خاشقجي، وتنظر في "احتمالات عدة" بخصوص مكان وجود جثة الصحفي، معتقدا أن الحقيقة سيتم كشفها في نهاية المطاف.

وأجاب الوزير السعودي عن سؤال حول مكان وجود جثة خاشقجي بالقول: "لا ندري... النائب العام يعمل لتحديد هذه الحقيقة. وطلبنا الأدلة من تركيا عدة مرات عبر قنوات رسمية ولا نزال ننتظر الحصول عليها".

وفي تعليقه على تصريحات رئيسة فريق التحقيق في مقتل خاشقجي والتابع للأمم المتحدة، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، التي قالت سابقا إن السعودية قوضت جهود تركيا لكشف ملابسات الحادث، أشار الجبير إلى أنها تعمل بصورة مستقلة ولا تمثل الأمم المتحدة كلها.

وأضاف الجبير، ردا على سؤال حول إمكانية أن تسمح السعودية لكالامارد بزيارة المملكة رسميا في إطار عملها على قضية خاشقجي، أن بلاده لديها وسائل كافية لإجراء التحقيق بنفسها.

المصدر: CBS