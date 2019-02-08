تركيا: نتائج كالامارد حول مقتل خاشقجي تتطابق من استنتاجاتنا وعلى الأمم المتحدة فتح تحقيق

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن التقرير الأممي حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يتطابق مع استنتاجات بلاده، داعيا المنظمة العالمية لفتح تحقيق شامل في القضية.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة في ولاية أنطاليا التركية: "من المهم أن نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل خاشقجي تتطابق مع ما توصلنا إليه".

ودعا تشاووش أوغلو في هذا السياق الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية حول القضية أو الشروع في تحقيق شامل للأمم المتحدة لكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي.

وأمس الخميس أعلن فريق التحقيق الأممي المعني بتقصي الحقائق المتعلقة بمقتل خاشقجي برئاسة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، التوصل إلى استنتاجات مفادها أن الصحفي السعودي اغتيل جراء عملية مخطط لها مسبقا ومنفذة من قبل مسؤولين في المملكة.

واعتبرت كالامارد، في تصريح أدلت به نتيجة زيارتها إلى تركيا ، أن السلطات السعودية "قوضت بجدية" جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.

المصدر: وكالات