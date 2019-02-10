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شاهد.. لافتة كبيرة عليها صورة نصر الله وسط تل أبيب

أخبار العالم العربي

شاهد.. لافتة كبيرة عليها صورة نصر الله وسط تل أبيب
AFP JACK GUEZ
مشهد تل أبيب
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علقت في وسط تل أبيب لافتة ضخمة مع صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ونصبت اللافتة عند دوار وسط المدينة من قبل شركة ELA المختصة بإعادة تدوير النفايات، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشاريع إعادة تدوير القناني البلاستيكية.

وعلى خلفية صورة نصر الله، كتب على اللافتة: "لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية".

وتلي ذلك عبارة أخرى ونصها: "نصر الله أمضى في المخبأ 12 عاما، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟".

ELA RECYCLING CORPORATION

المصدر: أسوشيتد برس

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