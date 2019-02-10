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الجيش اليمني: جاهزون للحسم العسكري إذا ما فشلت محادثات الحديدة

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الجيش اليمني: جاهزون للحسم العسكري إذا ما فشلت محادثات الحديدة
Reuters / Fawaz Salman
عناصر من القوات اليمنية - أرشيف -
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قال المتحدث العسكري اليمني العميد عبده مجلي إن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي وهو مستعد للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول الحوثيين بالحل السلمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن التوجيهات للجيش صدرت بذلك.

وأضاف مجلي أن المفاوضات الأخيرة عرت الحوثيين وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط عليها لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أو تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري.

وأوضح العميد مجلي في مؤتمر صحافي بمدينة مأرب، أن خروقات الحوثيين للهدنة في الحديدة بلغت 120 خرقا وأدت إلى مقتل 65 مدنيا.

وبين أن من بين انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار 530 خرقا استهدفت مواقع الجيش، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

هذا وأشار المتحدث إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي مستمرة في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والأنفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها.

المصدر: وكالة "واس"

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