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شاهد.. أمواج البحر تغرق "كورنيشا" سعوديا

أخبار العالم العربي

شاهد.. أمواج البحر تغرق
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أغرقت الأمواج العاتية الناجمة عن سرعة الرياح في البحر الأحمر الكورنيش الجنوبي لمدينة جازان، وأوقفت حركة الصيد والملاحة في هذه المدينة السعودية المطلة على البحر.

ورصد مقطع فيديو متداول اندفاع أمواج البحر، وتخطيها حواجز "الكورنيش" الجنوبي، ليتسبب ذلك في إيقاف حركة القوارب جزئيا نظرا للخطر المتوقع في حال الإبحار، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وشهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في سرعة الرياح، لدرجة جعلت حركة الملاحة تتوقف. فيما أكدت وزارة النقل أن الإيقاف يأتي حرصا على سلامة الركاب.

المصدر: صحيفة سبق

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