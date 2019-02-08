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الحكومة اليمنية تكشف عن تفاصيل اتفاق تبادل الجثامين

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تكشف عن تفاصيل اتفاق تبادل الجثامين
Reuters MUHAMMAD HAMED
مفاوضات طرفي النزاع اليمني في عمان بالأردن
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أكد عضو في لجنة التفاوض عن الحكومة اليمنية لـ RT التوصل الى اتفاق حول تبادل الجثامين مع الحوثيين باشراف البعثة الأممية والصليب الأحمر، وكشف عن بعض تفاصيلها.

وأوضح العضو في لجنة التفاوض يحيى الحاسر في تصريح صحفي مقتضب على هامش اجتماعات فرقاء الأزمة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، أن الاتفاق سيتم على أربع مراحل وضمن جدول زمني من المتوقع أن يكون شهرا من تاريخ الاتفاق .

وبين الحاسر أن المرحلة الأولى هي تسليم الجثامين المخزنة في الثلاجات المركزية ومن ثم حصر الجثث في المقابر وبعدها الجثامين في المقابر البعيدة عن خطوط التماس فالجثامين في المقابر على خطوط التماس.

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وكان وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلن أمس الخميس عن التوصل إلى اتفاق حول تبادل الجثامين بين طرفي النزاع دون الكشف عن تفاصيله.

وتستمر المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمان منذ يوم الثلاثاء الماضي برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومشاركة الصليب الأحمر. ويبحث الطرفان تنفيذ الاتفاق الذي توصلا إليه في السويد خلال ديسمبر الماضي.

المصدر: RT

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