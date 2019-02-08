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البرلمان المصري يستعد لإسقاط عضوية اثنين من النواب

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البرلمان المصري يستعد لإسقاط عضوية اثنين من النواب
Reuters
البرلمان المصري
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يناقش مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، تقريرين أعدتهما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين سحر الهواري وخالد بشر.

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وقالت مصادر بالبرلمان إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أرسلت التقريرين إلى مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجهما على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة.

وأردفت أن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه، كما أوصت اللجنة بإسقاط عضوية النائب خالد بشر بسبب الأحكام الصادرة ضده في قضايا شيكات.

وبموجب المادة "110"من الدستور، فإنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

المصدر: الوطن

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