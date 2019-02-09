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"Vivo" تطلق هاتفا بكاميرات غير مسبوقة (فيديو)

العالم الرقمي

Twitter/Vivo India ‏
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نشرت شركة "Vivo" فيديو ترويجيا لجهاز "V15 Pro" المزود بكاميرات لم تشهدها الهواتف من قبل.

وجاءت الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بتقنية "pop-up" ودقة 32 ميغابيكسل، أي أنها الأعلى دقة من بين كل كاميرات الهواتف الأمامية المتحركة الموجودة حاليا، وقادرة على تصوير فيديوهات "HDR"، فضلا عن أنها مزودة بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وميزة التعرف على الوجوه.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت ثلاثية العدسة بدقة 48+8+5 ميغابيكسل، وشاشته بحجم 6.39 بوصة، ودقة عرض "+FullHD".

ويضمن الأداء الممتاز له معالج "Qualcomm Snapdragon 675"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3700 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي

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