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"سكايب" يطلق ميزة طال انتظارها

العالم الرقمي

Gettyimages.ru S3studio / Contributor
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أضاف القائمون على تطبيق سكايب ميزة جديدة على التطبيق انتظرها مستخدموه لسنوات.

وتتلخص أهمية ميزة "bokeh" التي أضيفت على التطبيق مؤخرا بتمكين المستخدم من طمس معالم الخلفية في الصورة أثناء مكالمات الفيديو، ليظهر هو فقط، الأمر الذي سيعطيه شعورا بالراحة وعدم الحاجة لاستبدال مكانه في حال كان غير مناسب لإجراء المكالمات الرسمية.

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وتنضم هذه الخاصية إلى مجموعة مهمة من الميزات التي أدخلتها "سكايب" على تطبيقها مؤخرا، لتعيد له شعبيته السابقة، منها ميزة تسجيل المكالمات، وميزة "النص المرافق للصورة" لتمكين فاقدي السمع من التواصل مع الآخرين عبر الفيديو.

المصدر: فيستي

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