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تعرف على "8X Max" العملاق من "Huawei"

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تعتزم شركة "Huawei" إطلاق جهاز "8X Max" المميز في السوق الروسية وبعض أسواق آسيا قريبا.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 7.12 بوصة، بدقة عرض عالية "2244/1080" بيكسل، تملأ 9.05% من مساحة واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في نصفها العلوي مخصص للكاميرا.

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كما زودت "Huawei" هذا الجهاز بمعالج "Qualcomm Snapdragon 660" رباعي النوى، ومعالج رسوميات "Adreno 512"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

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أما كاميرا الهاتف الأساسية فأتت مزدوجة بدقة (16+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

يعمل "8X Max" بنظام تشغيل "Android 8.1" بواجهات "EMUI 8.2"، أما سعره فسيكون نحو 300 دولار.

المصدر: فيستي

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