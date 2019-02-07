تعرف على "8X Max" العملاق من "Huawei"

تعتزم شركة "Huawei" إطلاق جهاز "8X Max" المميز في السوق الروسية وبعض أسواق آسيا قريبا.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 7.12 بوصة، بدقة عرض عالية "2244/1080" بيكسل، تملأ 9.05% من مساحة واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في نصفها العلوي مخصص للكاميرا.

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كما زودت "Huawei" هذا الجهاز بمعالج "Qualcomm Snapdragon 660" رباعي النوى، ومعالج رسوميات "Adreno 512"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

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أما كاميرا الهاتف الأساسية فأتت مزدوجة بدقة (16+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

يعمل "8X Max" بنظام تشغيل "Android 8.1" بواجهات "EMUI 8.2"، أما سعره فسيكون نحو 300 دولار.

المصدر: فيستي