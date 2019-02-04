روسيا تطلق هواتف عصيّة على الاختراق!

أعلنت مؤسسة "روس تيخ" الروسية عن نيتها إطلاق هواتف منزلية ومكتبية عصيّة على الاختراق.

وقال المهندس المسؤول عن تطوير هذا النوع من الهواتف، فيودور فولكوف: "أجهزة Cruise-K التي طورناها وفق تقنيات خاصة، والتي حصلت على شهادة ضمان الجودة من هيئة الأمن الفدرالي الروسي، يستحيل اختراق بياناتها أو التنصت عليها. ولضمان هذا الأمر بنسبة 100%، يجب أن يستخدم طرفا المكالمة هذه الهواتف".

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وأشار فولكوف إلى إمكانية إنشاء شبكات اتصال مشفرة خاصة بالشركات الحكومية أو الخاصة باستخدام هذا النوع من الهواتف، وأكد أن الشبكة قد تضم نحو 1000 جهاز، يصل سعر الواحد منها إلى ألف دولار.

وهذه الأجهزة ليست أول هواتف غير قابلة للاختراق تطلقها روسيا للمستخدمين، فقد طرحت شركة "InfoWatch" الروسية هاتف "تايغا فون" الخلوي العام الماضي، بنظام تشغيل خاص جعله أحد أفضل الهواتف المشفرة في العالم.

المصدر: فيستي