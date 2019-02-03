"Puma" تفاجئ عشاقها بـ "أحذية ذكية" جديدة!

طرحت شركة "Puma" أحذية رياضية من نوع جديد مخصصة لعشاق المشي والجري.

وتتميز أحذية "Fi" الجديدة بتقنيات مبتكرة تجعلها قادرة على استشعار حركة مرتديها، وشد الأربطة المزودة بها أوتوماتيكيا، والتحكم بها بما يتناسب مع مقاس القدم وسرعة الحركة.

كما يمكن التحكم بأربطة الحذاء أيضا عن طريق تطبيق "Puma Fi" الذي يمكن تحميله في الهواتف الذكية، التي تتصل مع الحذاء عبر البلوتوث.

youtube/PUMA

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ويبلغ سعر "Fi" نحو 330 دولارا. أما البطاريات الموجودة داخل الحذاء فتحتاج للشحن مرة واحدة في الأسبوع.

المصدر: فيستي