"آبل" تغير مبادئ التصوير بكاميرات الليزر

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن هواتف آيفون التي ستطرح عام 2020 ستأتي بكاميرات غير مسبوقة.

ومن المفترض أن تكون الكاميرا الأساسية لهذه الهواتف "ليزرية"، وتعتمد على تقنيات جديدة لقياس المسافات والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، فضلا عن أنها ستكون قادرة على أخذ صور وفيديوهات "3D".

كما ستساعد تقنيات الليزر والعدسة الثلاثية في هذه الكاميرات على التقاط صور بجودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولن تقتصر هذه التقنية على الكاميرات الخلفية للأجهزة، بل ستوجد في كاميراتها الأمامية، ما سيزيد من قدرتها على قياس عمق الصورة، وتحسين ميزة التعرف على الوجوه.

youtube/ EverythingApplePro

ومن المفترض أن تبدأ آبل باختبار بعض هذه التقنيات تزامنا مع طرح نسخة "iOS 13" العام المقبل، والتي ستحمل العديد الميزات الجديدة، كالواجهات التي تغيّر الألوان والإضاءة تماشيا مع الفترة الزمنية من اليوم.

المصدر: فيستي