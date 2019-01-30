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أفضل تطبيقات الهواتف لتعلّم اللغات الأجنبية

العالم الرقمي

أفضل تطبيقات الهواتف لتعلّم اللغات الأجنبية
Reuters PBN/SW
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وضعت هيئة اختبارات الجودة في روسيا تصنيفا جديدا لتطبيقات الهواتف الذكية التي تعد الأفضل لتعلم اللغات الأجنبية وخصوصا الإنجليزية.

وللحصول على التصنيف، قامت الهيئة باستطلاعات رأي شملت آلاف مستخدمي الهواتف، وقام فنيوها بفحص أكثر من 22 تطبيقا شهيرا لتعلم اللغات، وعاينوا الطرق المتبعة فيها لتحفيز المستخدمين على التعلم، وتحققوا من التزامها بالقواعد اللغوية وصحة المفردات.

وأظهر التصنيف أن أفضل التطبيقات للأجهزة العاملة بأنظمة "iOS" كان تطبيق "Simpler" بنسختيه 4.33 و5، تلاه تطبيق "Busuu" بنسخة 4.43، و"Puzzle English" بنسخة 4.22.

أما أفضل التطبيقات لأجهزة أندرويد: "Busuu" بنسخة 4.37، و"LingoDeer" بسنخة 4.32، يليه "Puzzle English" بنسخة 4.30، و"Mondly" بنسخة 4.0.

المصدر: فيستي

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