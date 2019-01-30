خدعة بسيطة تكشف تطبيقات "قاتلة" يجب حذفها من "آيفون"!

تستنزف تطبيقات هاتف آيفون عمر البطارية بشكل كبير، لذا يمكن أن يؤدي حذف معظم "الأنواع الأكثر تعطشا لاستهلاك الطاقة" إلى إطالة فترة تشغيل الهاتف دون الحاجة إلى شحنه.

وتوجد داخل الهاتف الذكي رقائق صغيرة تسمى المعالجات، تتيح لك تشغيل الكاميرا ومشاهدة الفيديو وجميع النشاطات الأخرى.

وكلما زادت صعوبة المهمة (أو تصميم التطبيق بصورة سيئة)، يحدث استنزاف أكبر لعمر البطارية. كما يستمر نشاط بعض المهام في الخلفية، مثل تتبع موقعك عبر خرائط غوغل.

- كيفية العثور على تطبيقات آيفون الأكثر استنزافا لعمر البطارية

يحوي آيفون أداة مضمنة تسمح لك بالكشف الدقيق عن التطبيقات التي تستنزف عمر البطارية. وللوصول إليها، توجه إلى الإعدادات ثم خيار البطارية، وانتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

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وبعد ذلك، انقر على خيار "آخر 10 أيام"، والذي يكشف عن استخدام البطارية لتطبيقات مختلفة من الأسبوع الماضي. وعند التمرير إلى أسفل، يمكن رؤية التطبيقات التي استهلكت معظم عمر البطارية، في شكل نسبة مئوية.

وفي حال كانت هناك نسبة 20% إلى جانب تطبيق محدد، فهذا يعني أنه استهلك خمس عمر البطارية المستخدمة، خلال الأيام العشرة الماضية. ويمكنك أيضا عرض العناصر المدرجة حسب النشاط، والاحتفاظ بها مرتبة حسب استخدام البطارية.

ويمكن للمستخدمين حذف أي تطبيقات تتسبب في حدوث مشكلات، أو يمكن تفعيل وضع الطاقة المنخفضة في الجزء العلوي.

ويعمل وضع الطاقة المنخفضة على تقليل نشاط الخلفية مؤقتا على جهاز آيفون، حتى يمكنك شحن الهاتف بالكامل.

المصدر: ذي صن