نوكيا تطلق "الهاتف الكاميرا" قريبا!

أكد المتحدث باسم "HMD Global"، جوهو سارفيكاس، أن هاتف نوكيا الذي يتميز بقدرات تصوير فائقة سيصدر، في 24 فبراير المقبل.

وقال سارفيكاس في تغريدة له على تويتر إن هاتف "Nokia 9 PureView" المتطور سيعرض للجمهور خلال معرض "Mobile World Congress" العالمي، في فبراير العام الجاري.

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would like you to tune into our Barcelona MWC showdown on the 24th of Feb 😎 — Juho Sarvikas (@sarvikas) 25 января 2019 г.

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وسيتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية بـ 5 عدسات، بدقة 41 ميغابيكسل، مصممة لأخذ صور يمكن تحويلها إلى لقطات ثلاثية الأبعاد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما من المفترض أن يزود ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، بميزة الشحن السريع، تمكنه من العمل ليومين، وشاشة بمقاس 6 بوصات أو أكبر بقليل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: لايف. رو