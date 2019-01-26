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"مايكروسوفت" تحارب الأخبار الزائفة

العالم الرقمي

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أضافت إلى متصفح "Edge" المخصص للهواتف الذكية ميزة جديدة لمحاربة انتشار الأخبار الزائفة.

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن التقنية الجديدة التي تدعى "NewsGuard"، والتي ادخلتها الشركة على متصفحها، طوّرت بالتعاون ما بين خبراء من مايكروسوفت واستشاريين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كمايكل هايدن، وعدد من المتخصصين في مجال الصحافة كجيسيكا ليسين، مؤسسة مجلة "The Information".

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وتعمل هذه التقنية حاليا بصورة تجريبية، وتقتصر مهمتها على تقييم مصادر الأخبار التي تنشر في عدد من المواقع العالمية الكبرى على الإنترنت. لكن القائمين عليها يسعون إلى تطويرها لتصبح قادرة على تقصي معظم الإشاعات والأخبار الزائفة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، والتي من الممكن أن يقرأها الناس عبر متصفح "Edge" تحديدا.

يذكر أن العديد من شركات الإنترنت العالمية بدأت تعمل مؤخرا على تطوير تقنيات تسهم في التقليل من انتشار الأخبار الزائفة عبر مواقعها، وآخرها كانت "واتس آب" التي حدّثت تطبيقها، ليقلل من إمكانية إعادة إرسال الرسائل لعدد كبير من الأشخاص.

المصدر: فيستي

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