تسريبات وصور عن هواتف سامسونغ الجديدة!
سرّب موقع "AllAboutSamsung" الألماني صورا لهاتفي (S10 و+S10 ) القادمين من سامسونغ.
وبالنظر للصور، يمكن أن نرى أن شاشتي الهاتفين "Infinity-O" تغطيان كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء الثقوب المخصصة للكاميرا الأمامية، وهاتف "S10" أتى بكاميرا أمامية واحدة، أما "+S10" فبكاميرا أمامية بعدسة مزدوجة.
أما صور الواجهة الخلفية للهاتفين فتظهر أنهما سيأتيان بـ 3 كاميرات، وغير مزودين بماسح لبصمات الأصابع، أي أن الماسح قد يأتي مدمجا في الشاشة، أو أن نظام الحماية فيهما سيعتمد على بصمة وجه المستخدم فقط.
كما سيزود الجهازان بمنفذ "USB-C" ومنفذ (3.5 ملم) للسماعات، ومنفذ لوضع بطاقتي اتصال "SIM"، وسيعملان بنظام تشغيل "Android 9.0 Pie" الحديث، مع واجهات خاصة من سامسونغ.
المصدر: فيستي