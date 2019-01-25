"Meizu" تطلق "هاتف المستقبل" بدون منافذ أو فتحات!

أعلنت شركة "Meizu" عن نيتها طرح هاتف "Zero" بمواصفات قد تصبح هي المعتمدة في هواتف المستقبل.

وأغرب ما في هذا الهاتف، هو أن هيكله خال من جميع المنافذ والفتحات، كمنفذ الشحن، ومنفذ السماعات، حتى أنه خال من الفتحات المخصصة للمايكروفون ومكبرات الصوت.

كما لا يحوي هذا الهاتف منافذ بطاقات الاتصال التقليدية "SIM"، ومزود بتقنيات "eSIM" التي تمكنه من الاتصال مباشرة مع الشبكات الخلوية كما في هواتف آيفون الحديثة.

وزودت "Meizu" هذا الهاتف بشاشة "OLED" عالية الدقة بمقاس 5.99 بوصة، يدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع، وتقنية "Bluetooth 5.0" لوصله مع السماعات وباقي الأجهزة الذكية، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر: فيستي